Hürmüz’de kirli oyun deşifre oldu! A Haber’de çarpıcı analiz

A Haber’de süreci değerlendiren Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı ile Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber’de Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin yalnızca bölgesel bir enerji krizi olmadığını vurguladı. Orallı, ABD’nin stratejisinin Roma İmparatorluğu dönemindeki sert güç anlayışıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Küntay ise Washington’ın bölgede geçici değil kurumsallaşmış bir varlık inşa ettiğini ifade etti. Her iki isim de sürecin küresel güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek bir aşamaya ilerlediğini belirtti.