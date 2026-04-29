İslam Memiş’ten altın yorumu: Fiyatlar neden baskılanıyor?

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarının küresel piyasalardaki seyrini analiz eden Memiş, ons altının 4.566 dolara, gram altının ise 6.633 liraya gerilediğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin altın üzerindeki baskısına dikkat çeken Memiş, FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararları öncesinde yatırımcıları kritik seviyeler konusunda uyardı.