AK Parti MYK'nın perde arkası netleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya gelen AK Parti MYK’da Türkiye’nin geleceğine yön verecek kritik kararlar peş peşe alındı. Partinin 25. kuruluş yıl dönümü için dev organizasyonun startı verilirken, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta infial yaratan okul saldırıları masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine karşı "yavaş kalınıyor" uyarısında bulunarak, sanal dünyadaki tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren tarihi bir konuşma gerçekleştirdi.