ABD ve İsrail'in İran planı çöktü: Nükleer tehdide sarıldılar

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel savaş, ABD Başkanı Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun hesapladığı gibi gitmedi. İran yönetiminin savaşı bölgeye yayarak ABD üzerindeki baskıyı artırmasıyla Washington'ın "rejimi devirme" planı suya düştü. Trump, çareyi sözde bir barış planı sunmakta bulurken, hedefine petrol taşımacılığının kalbi Hürmüz Boğazı ve Hark Adası'nı koydu. Uzmanlar, sahada istediğini alamayan ABD ve İsrail'in nükleer silah kullanmaktan dahi çekinmeyeceğini belirterek, Orta Doğu'yu bekleyen büyük radyoaktif felakete karşı uyarılarda bulunuyor.