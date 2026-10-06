-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
3 DAKİKA | Irak'ta yeni dönemin şifreleri
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

3 DAKİKA | Irak'ta yeni dönemin şifreleri

Türkiye, terörle mücadelede Irak ve Suriye'nin kuzeyine uzanan kapsamlı bir güvenlik stratejisi izledi. Peş peşe operasyonlarla terör yapılanmalarının sınır hattından uzaklaştırılması için önemli adımlar atılırken, Başika'dan çekilme kararı alındı. Peki bu karar mücadelenin sona erdiği anlamına mı geliyor, yoksa yeni bir dönemin başlangıcına mı işaret ediyor? A Haber'in 3 Dakika bölümünde, Başika üs kararının şifreleri uzman isimlerin değerlendirmeleriyle ele alındı.

İnsansız kara aracı: BARKAN 2
Sonraki Video
İnsansız kara aracı: BARKAN 2
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar