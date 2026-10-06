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Yemen'de topyekün savaş: Husilere ağır darbe
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yemen'de topyekün savaş: Husilere ağır darbe

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar stratejik Babülmendep Boğazı'nda yeni bir aşamaya taşındı. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri “Yemen Şafağı” operasyonuyla Husilerin kontrolündeki noktalara yönelik harekât başlatırken, boğazın kontrolüne ilişkin taraflardan farklı açıklamalar geldi. Mekke'de bir araya gelen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ise ortak savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

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