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Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Göksel Arsoy 90 yaşında vefat etti

Göksel Arsoy, 20'li yaşlarında beyaz perdeyle buluştu. Sarı saçları, mavi gözleriyle Türk sineması tarihine adını "Altın Çocuk" lakabıyla kazıdı. Usta oyuncu Göksel Arsoy, 90 yaşında aramızdan ayrıldı.

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