17 Ocak 2022, Pazartesi
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Yunanistan basınından TOGG’a övgü: İlk Türk otomobili Avrupa’yı fethetmeye hazır
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un uluslararası ilk fuarı Las Vegas'ta sergilenmesinin yankıları sürüyor. TOGG'a bir övgü de Yunan basınından geldi. Haberde "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.