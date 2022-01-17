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Yunanistan basınından TOGG’a övgü: İlk Türk otomobili Avrupa’yı fethetmeye hazır

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 10:25
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un uluslararası ilk fuarı Las Vegas'ta sergilenmesinin yankıları sürüyor. TOGG'a bir övgü de Yunan basınından geldi. Haberde "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.
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Avrupa’yı fethetmeye hazır
"Avrupa’yı fethetmeye hazır"
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