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Volkswagen Jetta yeniden Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2022 09:24
ABD’deki dizel emisyon skandalı sonrası Volkswagen Jetta’nın tüm dünyada satışları sekteye uğramış bundan nasibini Türkiye’de almıştı. Alman firmanın milyonlarca satan efsane modeli Jetta modeli yıllar sonra Türkiye’ye yeniden dönüyor. Peki, Volkswagen Jetta’nın Türkiye’ye geleceği tarih ne zaman? Jetta hangi özelliklere sahip olacak?
Volkswagen Jetta yeniden Türkiye’ye geliyor
Volkswagen Jetta yeniden Türkiye'ye geliyor
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