09 Aralık 2022, Cuma
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Volkswagen Jetta yeniden Türkiye'ye geliyor
ABD’deki dizel emisyon skandalı sonrası Volkswagen Jetta’nın tüm dünyada satışları sekteye uğramış bundan nasibini Türkiye’de almıştı. Alman firmanın milyonlarca satan efsane modeli Jetta modeli yıllar sonra Türkiye’ye yeniden dönüyor. Peki, Volkswagen Jetta’nın Türkiye’ye geleceği tarih ne zaman? Jetta hangi özelliklere sahip olacak?