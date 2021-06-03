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Türkiye'nin otomobili TOGG'un kokpit tasarımı ve üretimi Kocaeli'den! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan açıklamalar
Türkiyenin ilk yüksek teknolojili yerli otomobili TOGG'un çalışmaları hızla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de TOGG için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan tesisi ziyaret etti. Varank, çalışmalar hakkında bilgi aldı.