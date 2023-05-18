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Türkiye’nin otomobili Togg A Haber’de! Bakan Varank programa Togg ile geldi

A Haber
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Giriş: 18.05.2023 08:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber'de canlı yayına katıldı. A Haber Ankara binasına makam aracı Togg ile gelen Varank, A haber ekiplerinin Türkiye'nin otomobili Togg'a binme istediğini geri çevirmedi.
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