TOGG’un yeni modeli T10F’nin fiyatı belli oldu

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un ikinci modeli T10F için ön sipariş süreci başladı. 100 bin TL’lik ön ödeme ile sipariş verilebilen modelin fiyatı 1 milyon 860 bin TL’den başlıyor. Togg, T10F için sıfır faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri de sundu. Yeni model, 29 Eylül’de Almanya’da da satışa çıkacak. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.

