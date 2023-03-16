16 Mart 2023, Perşembe
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TOGG'un FİYATI piyasayı nasıl etkileyecek? Ön sipariş başvuruları bugün başladı
Yerli ve milli otomobil TOGG satışa sunuldu. Peki, teknolojik özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da beğeni kazanan TOGG sıfır araç piyasasını nasıl etkileyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.