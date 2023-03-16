TOGG'un FİYATI piyasayı nasıl etkileyecek? Ön sipariş başvuruları bugün başladı

Yerli ve milli otomobil TOGG satışa sunuldu. Peki, teknolojik özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da beğeni kazanan TOGG sıfır araç piyasasını nasıl etkileyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN