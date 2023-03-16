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TOGG'un FİYATI piyasayı nasıl etkileyecek? Ön sipariş başvuruları bugün başladı

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 11:04
Yerli ve milli otomobil TOGG satışa sunuldu. Peki, teknolojik özelliklerinin yanı sıra fiyatıyla da beğeni kazanan TOGG sıfır araç piyasasını nasıl etkileyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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