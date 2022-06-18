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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin! İşte o görüntüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 13:29
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından heyecanlandıran paylaşım gedi. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile, yerli otomobilin Gemlik tesisindeki çalışmaların yer aldığı video paylaştı. İşte o görüntüler...
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
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