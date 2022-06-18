TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin! İşte o görüntüler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından heyecanlandıran paylaşım gedi. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile, yerli otomobilin Gemlik tesisindeki çalışmaların yer aldığı video paylaştı. İşte o görüntüler...