18 Haziran 2022, Cumartesi
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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin! İşte o görüntüler
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından heyecanlandıran paylaşım gedi. TOGG, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile, yerli otomobilin Gemlik tesisindeki çalışmaların yer aldığı video paylaştı. İşte o görüntüler...