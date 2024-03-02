Togg'da hedef: 1 milyon araç! 2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretimi

Togg üst yöneticisi Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili hedeflerini açıkladı. Bu kapsamda 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretilmesi planlanıyor. 2030 yılı sonuna kadar 1 milyon üretim yapılacağına işaret edildi. Kaç model üzerinde çalışmalar sürdürülecek? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

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