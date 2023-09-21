Togg vites büyüttü! Teslimatlar hızlanacak

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) üretim için gaza bastı. Kuruluşundan bu yana tek vardiya olarak üretim yapan Gemlik'teki fabrikada üretim çift vardiya olarak yapılmaya başlandı. Togg'da seri üretime geçilmesiyle birlikte günlük 160 araç olan üretim sayısının da 2023 Ekim ayı ile birlikte 280 araç olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.