21 Eylül 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Togg vites büyüttü! Teslimatlar hızlanacak
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) üretim için gaza bastı. Kuruluşundan bu yana tek vardiya olarak üretim yapan Gemlik'teki fabrikada üretim çift vardiya olarak yapılmaya başlandı. Togg'da seri üretime geçilmesiyle birlikte günlük 160 araç olan üretim sayısının da 2023 Ekim ayı ile birlikte 280 araç olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.