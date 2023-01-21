Togg için ön sipariş talepleri belli oldu! Şubatta başvuru yapılabilecek

Togg, dijital platformunu Trumore adıyla kullanıma sundu. İlk etapta sadece Türkiye'de kullanıma açık olacak platform üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Togg almak isteyenler şubat ayında ön sipariş için başvuru yapabilecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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