Son dakika | 2. el otomobil satışlarında yeni dönem! Bakanlık verileri açıkladı: 20 binden 5 bine düştü

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, ilan platformları üzerinden yayımlanan ve düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilan sayısının 20 binden 5 binin altına düştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ilanlarla ilgili de sürecin başlatıldığı duyuruldu.

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