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Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 10:47
Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. 13 gün sonra 1 yaşına girecek olan araçları markalar satmak için ellerinden gelen kolaylığı sağlamaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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