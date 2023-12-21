Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası

Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. 13 gün sonra 1 yaşına girecek olan araçları markalar satmak için ellerinden gelen kolaylığı sağlamaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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