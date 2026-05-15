Trump’ın Çin hamlesi Netanyahu’yu rahatsız etti! Washington kulislerinde İran savaşı hesabı
ABD siyasetinin kalbinde İran gerilimi, İsrail’in baskısı ve Donald Trump’ın seçim hesapları masaya yatırıldı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın Çin ziyareti sonrası oluşan yeni dengeyi değerlendirirken, Netanyahu’nun Washington’dan istediği desteği alamadığı için “tek başına hareket etme” arayışına girdiğini söyledi. Sapmaz, Amerikan ekonomisinin İran savaşı ihtimalinden ağır darbe aldığını vurgularken, Pentagon bütçesindeki dev artışın Amerikan halkına doğrudan yük bindirdiğini anlattı.