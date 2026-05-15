Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne şafak operasyonu: Başkan yardımcısı ve 4 kişi gözaltında!

Denizli’de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik dev bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, ihale yolsuzluğu ve paravan şirketler aracılığıyla yapılan usulsüzlükler mercek altına alındı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, operasyonun detaylarını ve çarpıcı iddiaları yerinden aktardı.