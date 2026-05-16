İstanbul’da Etnospor coşkusu! Bilal Erdoğan: 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali’nin basın lansmanı geniş katılımla gerçekleştirildi. “Dünya Burada” mottosuyla düzenlenecek festivalde 24 farklı ülkeden sporcular, sanatçılar, zanaatkârlar ve gastronomi temsilcileri kültürel mirası İstanbul’da buluşturacak. Lansmanda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “24 farklı ülkeden sporcu, kültür sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.“ ifadelerini kullandı.