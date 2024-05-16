Sıfır otomobilde yaz kampanyası! Kampanyalar ikinci el piyasasında fiyatları nasıl etkiler?

Sıfır otomobillerde mayıs kampanyası başlatıldı. Peki kampanyalar ikinci el otomobil satışlarını nasıl etkiler? Otomotiv Piyasası Uzmanı Göksel Erkoyuncu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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