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Sıfır otomobilde yaz kampanyası! Kampanyalar ikinci el piyasasında fiyatları nasıl etkiler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 12:45
Sıfır otomobillerde mayıs kampanyası başlatıldı. Peki kampanyalar ikinci el otomobil satışlarını nasıl etkiler? Otomotiv Piyasası Uzmanı Göksel Erkoyuncu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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