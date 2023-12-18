Sıfır otomobilde son fırsat! 13 gün sonra 1 yaşına girecek araçlar için yeni indirimler

Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Markalar 13 gün sonra bir yaşına girecek olan araçları satmak için ellerinden gelen kolaylığı sağlamaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.

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