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Sıfır otomobilde son fırsat! 13 gün sonra 1 yaşına girecek araçlar için yeni indirimler

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 16:16
Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Markalar 13 gün sonra bir yaşına girecek olan araçları satmak için ellerinden gelen kolaylığı sağlamaya başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.
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