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Sıfır otoda eylül düzenlemesi! Markalar fiyatlarını yukarı çekti

Sıfır otoda eylül düzenlemesi! Markalar fiyatlarını yukarı çekti

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 10:53
Sıfır otoda yaz ayları hareketli geçmiş, markalar kampanyalarını peşi sıra duyurmuştu. Eylül ayının gelmesiyle birlikte markalar liste fiyatlarında yukarı yönlü güncellemeye gitti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan otomotiv piyasaları uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.
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