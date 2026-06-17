Sıfır araç alımında 'hava parası' devri kapanıyor! Bakanlıktan dev inceleme: Nelere dikkat edilmeli?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründeki kayıt dışılıkla mücadele kapsamında dev bir adım attı. 2021-2024 yılları arasında sıfır araç satın alan vatandaşlara mektup gönderilerek, 'hava parası' adı altında fazladan ödeme yapılıp yapılmadığı ve zorunlu aksesuar satışına zorlanıp zorlanmadıkları mercek altına alındı. Sektördeki dengeleri değiştirecek bu hamlenin ardından uzmanlar, sıfır araç alacak vatandaşlar için kritik uyarılarda bulundu.