Sahte motor yağı nasıl anlaşılır?

Son zamanlarda sahte motor yağları otomobil sürücülerinin korkulu rüyası haline geldi. Bu yağlar otomobillerde büyük hasarların oluşmasına sebep oluyor. Peki sürücüler ne yapmalı? Sahte motor yağları nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.

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