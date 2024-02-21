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Sahte motor yağı nasıl anlaşılır?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 15:46
Son zamanlarda sahte motor yağları otomobil sürücülerinin korkulu rüyası haline geldi. Bu yağlar otomobillerde büyük hasarların oluşmasına sebep oluyor. Peki sürücüler ne yapmalı? Sahte motor yağları nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Murat Dada uzmanına sordu.
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