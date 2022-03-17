Otomotiv sektöründe yine kriz! Rusya-Ukrayna savaşı çip krizini etkiledi!

Sadece otomotiv değil pek çok sektörü ilgilendiren çip krizi gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaş, çip, yani yarı iletken krizini yeniden büyütmeye başladı. Bazı yabancı firmalar Türkiye için planlanan yarı iletken siparişlerinin 1-2 ay gecikeceğini bildirdi. Peki bu kriz sektöre nasıl yansıdı?

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