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Otomotiv satışları Mart'ta zirveyi gördü

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Giriş: 02.04.2021 15:06
Güncelleme:02.04.2021 15:07
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 büyüme gösterdi. Ocak-mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı.
Otomotiv satışları Mart'ta zirveyi gördü
Otomotiv satışları Mart'ta zirveyi gördü
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