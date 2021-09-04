04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Otomotiv pazarında yüzde 24,3’lük büyüme! Otomotiv fiyatlarında son durum ne?

Otomotiv pazarında yüzde 24,3’lük büyüme! Otomotiv fiyatlarında son durum ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2021 15:56
Güncelleme:04.09.2021 16:16
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-ağustos 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Peki araç satışlarında son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan oto galeri sahibi Mustafa Anaçal değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomotiv fiyatlarında son durum ne?
Otomotiv fiyatlarında son durum ne?
Araç yenileme nasıl yapılıyor?
Araç yenileme nasıl yapılıyor?
Araç kontrolü nasıl sağlanır?
Araç kontrolü nasıl sağlanır?
Tofaş aşkı sınır tanımadı!
Tofaş aşkı sınır tanımadı!
Giden eli boş dönüyor! Araç hayali kuranlar dikkat
Giden eli boş dönüyor! Araç hayali kuranlar dikkat
2. el fiyatları düştü mü?
2. el fiyatları düştü mü?
Yerli otomobilde son durum
Yerli otomobilde son durum
ÖTV indirimi fiyatlara nasıl yansıdı?
ÖTV indirimi fiyatlara nasıl yansıdı?
İkinci el fiyatlarında düşecek mi?
İkinci el fiyatlarında düşecek mi?
Araç fiyatları ne kadar düşer?
Araç fiyatları ne kadar düşer?
Araç fiyatları düşecek mi?
Araç fiyatları düşecek mi?
Trafikte gizli tehlike
Trafikte gizli tehlike
Daha Fazla Video Göster