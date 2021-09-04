04 Eylül 2021, Cumartesi
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Otomotiv pazarında yüzde 24,3’lük büyüme! Otomotiv fiyatlarında son durum ne?
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-ağustos 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Peki araç satışlarında son durum ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan oto galeri sahibi Mustafa Anaçal değerlendirdi.