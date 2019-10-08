Otomobillerin güvenlik testi! 1 milyonluk araç testi geçemedi... İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar

Milyonlarca liralık araçları duvara çarparak hurdaya çeviri. Amaçları güvenlik testi idi. Otomobil meraklıları da en pahalı çarpışma testinin sıralamasını yaptı. İlk sıradaki aracın değeri 650 bin lira, güvenlik puanlaması ise 5 üzerinden 4 buçuk. Diğer araç ise 1 milyon lira değerinde. Güvenlik puanlaması ise 5 üzerinden 3. İşte güvenlik puanlamasından tam puan alan araçlar...