Otomobil satışında bayi-galeri oyunu! Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı?

ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları ne oldu? ÖTV matrahı düzenlemesi ile araba fiyatları düştü mü? ÖTV matrahı düzenlemesinden sonra fiyatlar ne oldu? Vatandaşa araç satmayan bayiler galericilerle mi anlaştı? Galericilerle oto bayileri anlaştı mı? Sıfır araç fiyatları düşüyor mu? Konunun tüm detaylarını A Haber canlı yayınına konuk olan OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan anlattı.

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