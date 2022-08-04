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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni! Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurulan kumpası açıkladı

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Giriş: 04.08.2022 08:44
Güncelleme:04.08.2022 08:44
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi çarşamba günü Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışında kurulan bayi, galeri ve araç kiralama kumpasını açıkladı.
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Otomobil piyasasında şeytan üçgeni
Otomobil piyasasında şeytan üçgeni
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