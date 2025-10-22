22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları 'Sazan Sarmalı' ve 'Change' çetesine operasyon! Hurda araçlara sahte şasi oyunu
’Sazan Sarmalı’ ve ’Change’ çetesine operasyon! Hurda araçlara sahte şasi oyunu

'Sazan Sarmalı' ve 'Change' çetesine operasyon! Hurda araçlara sahte şasi oyunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 16:39
İstanbul merkezli 10 ilde, "Sazan Sarmalı" dolandırıcılığına ve "Change" sahtekarlığına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, "M3" kod adlı liderin yönettiği çetenin, kaçak ve hurda araçlara sahte şasi ve motor numarası vererek piyasaya sürdüğü belirlendi. 40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
’Sazan Sarmalı’ ve ’Change’ çetesine operasyon! Hurda araçlara sahte şasi oyunu
’Sazan Sarmalı’ ve ’Change’ çetesine operasyon!
'Sazan Sarmalı' ve 'Change' çetesine operasyon!
Change araç kurbanı olmayın!
Change araç kurbanı olmayın!
Yılan gibi araba! Görenler şoke oldu
Yılan gibi araba! Görenler şoke oldu
Otomotiv sektöründe yeni çip krizi mi geliyor?
Otomotiv sektöründe yeni çip krizi mi geliyor?
Motor hilesi nasıl anlaşılır?
Motor hilesi nasıl anlaşılır?
Mercedes Benz E Serisi Las Vegas’ta
Mercedes Benz E Serisi Las Vegas'ta
Uygun fiyata araç alma zamanı mı?
Uygun fiyata araç alma zamanı mı?
Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip!
Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip!
Trafik sigortası yaptırırken İMM’ye dikkat!
Trafik sigortası yaptırırken İMM'ye dikkat!
Her yerde PPF yaptırmayın!
Her yerde PPF yaptırmayın!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
İkinci el araç piyasası hareketlendi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi!
Daha Fazla Video Göster