’Sazan Sarmalı’ ve ’Change’ çetesine operasyon! Hurda araçlara sahte şasi oyunu

İstanbul merkezli 10 ilde, "Sazan Sarmalı" dolandırıcılığına ve "Change" sahtekarlığına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, "M3" kod adlı liderin yönettiği çetenin, kaçak ve hurda araçlara sahte şasi ve motor numarası vererek piyasaya sürdüğü belirlendi. 40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.