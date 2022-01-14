14 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesi ne kadar indirim getiriyor?
Otomobil ÖTV'sine yeni matrah dilimleri eklendi, ayrıca güncelleme yapıldı. Yapılan düzenleme sonrası sıfır otomobillerin fiyatında yüzde 3 ile yüzde 16 indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte otomobil fiyatları, bazı segmentlerde yüzde 6-11 seviyesinde geriledi. 48 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti.