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Otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesi ne kadar indirim getiriyor?

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Giriş: 14.01.2022 09:59
Otomobil ÖTV'sine yeni matrah dilimleri eklendi, ayrıca güncelleme yapıldı.  Yapılan düzenleme sonrası sıfır otomobillerin fiyatında yüzde 3 ile yüzde 16 indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte otomobil fiyatları, bazı segmentlerde yüzde 6-11 seviyesinde geriledi. 48 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti.
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Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
2. elde düşüş olacak mı?
2. elde düşüş olacak mı?
Otomobil için yeni ötv düzenlemesi
Otomobil için yeni ötv düzenlemesi
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Otomobillerde ÖTV güncellemesi
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