Otomobil fiyatları düşecek mi? ÖTV düzenlemesi ne kadar indirim getiriyor?

Otomobil ÖTV'sine yeni matrah dilimleri eklendi, ayrıca güncelleme yapıldı. Yapılan düzenleme sonrası sıfır otomobillerin fiyatında yüzde 3 ile yüzde 16 indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte otomobil fiyatları, bazı segmentlerde yüzde 6-11 seviyesinde geriledi. 48 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti.

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