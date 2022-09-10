Off-Road canavarı: Panda! Türkiye’nin en güçlüsü

İster ekip işi olarak görelim ister bireysel bir macera adı ne olursa olsun Off-Road kesinlikle bir tutku. Açık araziler ya da engebeli kır yolları ise bu tutkuyu çok daha anlamlı hale getiriyor. A Haber bu tutkunun Türkiye'deki en güçlü örneğini ekrana getirdi. Adı "Panda" olan ve 1050 beygir gücüne çıkabilen araç tasarımı ve özellikleriyle girdiği birçok yarışmadan da dereceyle ayrılmayı bilmiş.

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