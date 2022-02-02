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İşte 2022'in en çok satan otomobil markası!

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Giriş: 02.02.2022 16:41
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38.131 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29.020 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9.111 adede ulaştı.
İşte 2022’in en çok satan otomobil markası!
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