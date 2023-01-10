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İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik! İkinci el otomobil fiyatları düştü mü?

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 11:21
Yeni yıla hızlı başlayan ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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