İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik! İkinci el otomobil fiyatları düştü mü?

Yeni yıla hızlı başlayan ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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