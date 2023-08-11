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İkinci el otomobil fiyatları düşüyor mu?

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 09:49
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve Maliye Bakanlığı'nın kredi musluğunu kısmasıyla birlikte otomobil fiyatları düştü. Zoraki aksesuar satışı bitti. Bazı bayiler sıfır araçta iskonto dahi uyguluyor. İkinci elde ise fiyatlar % 5 geriledi.
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İkinci el otomobil fiyatları düşüyor mu?
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor mu?
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