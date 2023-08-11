İkinci el otomobil fiyatları düşüyor mu?

Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve Maliye Bakanlığı'nın kredi musluğunu kısmasıyla birlikte otomobil fiyatları düştü. Zoraki aksesuar satışı bitti. Bazı bayiler sıfır araçta iskonto dahi uyguluyor. İkinci elde ise fiyatlar % 5 geriledi.

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