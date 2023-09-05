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İkinci el araç fiyatları düşüşte

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 11:34
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi ve fiyatlarda yüzde 10 düşüş yaşadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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