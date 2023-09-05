05 Eylül 2023, Salı
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İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi ve fiyatlarda yüzde 10 düşüş yaşadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.