18 Şubat 2022, Cuma
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Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi
Ordu'da yaşayan Adnan Aydın hurdalıktan aldığı 1952 hurda cipi, 110 bin TL harcayarak dönemin askeri ciplerine dönüştürdü. Orijinaline sadık kalınarak restore edilen cip, görenlerin de ilgisini çekiyor.