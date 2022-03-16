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Hurda hale gelmiş BMW E30'u öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2022 11:11
BMW'nin ürettiği kült otomobiller arasında yerini alan E30'un değişimi görenleri şaşırttı. Eskiyen parçaları ve parçalanan ön takımıyla hurdalığa ayrılan otomobili elden geçiren ustalar işlerinin ehli olduğunu gösterdi.
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