16 Mart 2022, Çarşamba
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Hurda hale gelmiş BMW E30'u öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı!
BMW'nin ürettiği kült otomobiller arasında yerini alan E30'un değişimi görenleri şaşırttı. Eskiyen parçaları ve parçalanan ön takımıyla hurdalığa ayrılan otomobili elden geçiren ustalar işlerinin ehli olduğunu gösterdi.