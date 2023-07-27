27 Temmuz 2023, Perşembe
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Fırsatçıları A Haber deşifre etti! İlan sitelerinde sıfırdan pahalı ikinci el otomobil
Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışıyla ilgili bir dizi önlemler almıştı. İkinci el otomobillerin sıfır fıyatını aşmaması zorunluluğunu getirmişti. Fakat fırsatçılar durmak bilmiyor. Ekibimizden Murat Dada ve kameraman İskender Demirel bu konuyu araştırdı. Fahiş fiyatların olduğu ilanlardaki araç sahipleri ile görüştü ve fiyat aldı. Bakın ikinci el araçların fiyatı sıfır araçları nasıl geçiyor...