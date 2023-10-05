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Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi! Elektrikli otomobillere kaza anında nasıl müdahale edilecek?

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 14:34
Elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Peki elektrikli otomobillerin karıştığı kazalara kim, nasıl müdahale edecek? Yangın durumunda ne yapılmalı? Otomobil Sektörü Uzmanı Turgut Yüksekdağ, A Haber'de anlattı.
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