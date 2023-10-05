Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi! Elektrikli otomobillere kaza anında nasıl müdahale edilecek?

Elektrikli otomobil satışları hızla artıyor. Peki elektrikli otomobillerin karıştığı kazalara kim, nasıl müdahale edecek? Yangın durumunda ne yapılmalı? Otomobil Sektörü Uzmanı Turgut Yüksekdağ, A Haber'de anlattı.

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