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Ek MTV ve yapılandırma için son gün 31 Ağustos! Depremden etkilenenler MTV’den muaf tutuldu

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 09:04
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılandırma sürecinde ilk taksitin son ödemesi 31 Ağustos. Ödeme tarihini geçirenler veya eksik yatıranlar peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak depremlerden etkilenenler ise vergiden muaf olacak.
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