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Çin’den yola çıkan 4 bin araç Türkiye’ye geliyor! Fiyatlar nasıl etkilenecek?

A Haber
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Giriş: 31.01.2023 09:56
Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil üretiminde yaşanan sorun büyük oranda çözüldü. 4 binden fazla sıfır otomobil, Türkiye'de satışa sunulmak üzere Çin'den yola çıktı. Gelecek 4 bin aracın Türkiye'de araç piyasasını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
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