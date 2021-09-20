20 Eylül 2021, Pazartesi
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Bakanlık harekete geçmişti! İzmir’de sıfır araçta kafaları karıştıran görüntü!
Sıfır araç tarafında gerçekleştirilen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmayan bayilere yönelik Ticaret Bakanlığı müfettişleri harekete geçerken, sosyal medyada dolaşan görüntü kafaları karıştırdı. 18 Eylül'de İzmir'de çekildiği belirtilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı belirtilen aynı markaya ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği göze çarpıyor.