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A Haber görüntüledi! İşte yerli otomobil TOGG
A Haber ekibi Kocaeli’nde Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u görüntüledi. Üretimle ilgili son gelişmeler neler? Yerli otomobil TOGG’un ne zaman seri üretimine geçilecek? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.
A Haber ekibi Kocaeli'nde Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u görüntüledi. Üretimle ilgili son gelişmeler neler? Yerli otomobil TOGG'un ne zaman seri üretimine geçilecek? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.