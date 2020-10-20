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A Haber görüntüledi! İşte yerli otomobil TOGG

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Giriş: 20.10.2020 16:24
Güncelleme:20.10.2020 16:28
A Haber ekibi Kocaeli’nde Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u görüntüledi. Üretimle ilgili son gelişmeler neler? Yerli otomobil TOGG’un ne zaman seri üretimine geçilecek? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

A Haber ekibi Kocaeli'nde Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u görüntüledi. Üretimle ilgili son gelişmeler neler? Yerli otomobil TOGG'un ne zaman seri üretimine geçilecek? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

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