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88 model Renault marka otomobile 200 bin TL harcadı! Son hali hayran bıraktı

88 model Renault marka otomobile 200 bin TL harcadı! Son hali hayran bıraktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 16:01
Kırşehir'de, otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 1988 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı. Kölün, "Kırşehir'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu." dedi.
88 model araca 200 bin TL harcadı! İşte son hali 88 MODEL ARACA 200 BİN TL HARCADI! İŞTE SON HALİ

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88 model otomobile 200 bin TL harcadı
88 model otomobile 200 bin TL harcadı
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