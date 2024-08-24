24 Ağustos 2024, Cumartesi
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88 model Renault marka otomobile 200 bin TL harcadı! Son hali hayran bıraktı
Kırşehir'de, otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 1988 model Renault marka otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı. Kölün, "Kırşehir'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu." dedi.