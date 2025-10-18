18 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Otomobil Videoları 2. el araç alacaklar dikkat! Motor hilesi nasıl anlaşılır?
2. el araç alacaklar dikkat! Motor hilesi nasıl anlaşılır?

2. el araç alacaklar dikkat! Motor hilesi nasıl anlaşılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 15:54
İkinci el araç alırken bazı püf noktalar var. Özellikle motorun sağlık durumuyla ilgili. Peki ekspertiz öncesi hem ön bilgiye sahip olmak hem de motor hilelerini anlamak için nelere bakmalıyız? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, servis yetkilisi Ramazan Şan ile konunun detaylarını konuştu.
