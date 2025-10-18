18 Ekim 2025, Cumartesi
2. el araç alacaklar dikkat! Motor hilesi nasıl anlaşılır?
İkinci el araç alırken bazı püf noktalar var. Özellikle motorun sağlık durumuyla ilgili. Peki ekspertiz öncesi hem ön bilgiye sahip olmak hem de motor hilelerini anlamak için nelere bakmalıyız? A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, servis yetkilisi Ramazan Şan ile konunun detaylarını konuştu.